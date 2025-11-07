Millionenprojekt: Chemnitzer Premium-Radweg wird länger

Chemnitz - Es geht weiter voran: Der nächste Abschnitt des Premiumradwegs zwischen Wüstenbrand und Küchwald wird gebaut.

Ab Montag wird der neue Premiumradweg erweitert. © Kristin Schmidt

Ab sofort baggert die Stadt Chemnitz auf 2,4 Kilometern entlang der alten Bahnstraße durch den Rabensteiner Wald. Der Weg soll bis zu vier Meter breit werden, mit Stützwänden oben auf dem alten Bahndamm!

Vier historische Brücken (rund 120 Jahre alt) werden dafür saniert. Das bedeutet aber auch: 2026 wird es in Rabenstein Verkehrseinschränkungen geben, unter anderem auch an der Riedstraße und Weigandstraße.

Ab Montag wird außerdem der Schaftreiberweg unter der Bahnlinie für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.