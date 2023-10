Chemnitz: So schön war das Drachenfest am Stausee

Chemnitz - Zum Drachenfest im Regen kommt keiner? Von wegen. Punkt 10 Uhr standen die ersten Familien am Sonntag in Regenmontur an den Ständen um den Stausee Rabenstein in Chemnitz. Je mehr sich später die Sonne herauswagte, desto mehr Besucher drängten zur 25. Auflage der Fete.