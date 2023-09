Chemnitz: So wird aus unserem Biomüll wertvoller Gartenkompost

Werner Tix (83) holt sich einen Sack voll Erde auf dem Wertstoffhof des ASR. © Uwe Meinhold

Die Fakten: 2022 fielen in Chemnitz 16.300 Tonnen Abfall in Biotonnen und 4700 Tonnen Grünschnitt an. In der Stadt stehen etwa 26.660 Biotonnen. Pro Tag leert der ASR davon 4500.

Es gibt unaufmerksame Bürger, die Restmüll in Braune Tonnen werfen - rund 135 bleiben darum monatlich ungeleert stehen.

Die Verrottung auf den Kompostierungsanlagen der Region dauert drei Monate. Der Kompost aus Hartmannsdorf kehrt zurück nach Chemnitz, wird seit 2011 auf allen fünf Wertstoffhöfen verkauft. Preis: zwei Euro pro 40 Liter-Sack.

Der ASR verkauft etwa 16.800 Kompostsäcke und 4700 Säcke Rindenmulch pro Jahr.