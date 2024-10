Chemnitz: So zufrieden sind die neuen Mieter im Kaufhof-Gebäude

Chemnitz - Das sind die Neuen in der ehemaligen "Galeria Kaufhof" im Herzen von Chemnitz : die Bäckerei "Emils 1910" und das Eiscafé "Ferioli Gelato". Die ersten Wochen am neuen Standort sind geschafft, und die Mieter zeigen sich zufrieden.

Und was ist noch geplant für dieses Jahr? "Wir bereiten uns nun auf das Weihnachtsgeschäft vor. Neben Stollen wird es dann bei uns auch Kleingebäck, Lebkuchen und Kekse geben", so Thomas Lambrecht.

Die neue Filiale Am Rathaus 1 hat wochentags von 6 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

"Ferioli Gelato"-Filialleiter Michael Ens (26) mit Spaghetti-Eis. © Ralph Kunz

Auch an der anderen Ecke des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes ist der Andrang groß. Dort befindet sich nun das "Ferioli Gelato". Das Eiscafé ist ganz frisch in das Glashaus gezogen. Hier gibt es aber nicht nur Eis.

Auch ein Frühstücksbüfett bestehend aus Brötchen mit Käse und Wurst, Ei, Müsli und Joghurt (11,90 Euro) stehen auf der Tafel. Frucht-Bowls (9,40 Euro), Suppen (6,90 bis 8,90 Euro) und Flammkuchen (9,90 bis 11,90 Euro) stehen auch zur Auswahl.

"Unser Bestseller ist das Spritzgetränk Ferioli Spritz, aber auch Kuchen und Tiramisu sind beliebt", verrät Filialleiter Michael Ens. Der 26-Jährige ist von Hannover nach Chemnitz gezogen und fühlt sich bereits wohl in der Stadt. "Hier ist es schnuckelig und gemütlich", findet er. Bereits 30 Mitarbeiter arbeiten im "Ferioli Gelato" und an dem ebenfalls neu eröffneten Kiosk an der Zenti, der dort Kaffee und Eis anbietet.