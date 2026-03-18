Chemnitz: Steht hier die nächste Großbaustelle an?

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Sonnenberg steht die nächste Großbaustelle in den Startlöchern: Der Stadtrat soll am Mittwoch den grundhaften Ausbau der Reinhardtstraße zwischen Lessingplatz und Palmstraße auf den Weg bringen.

Auf der Reinhardtstraße liegt teilweise noch altes Kopfsteinpflaster. © Sven Gleisberg

Es geht um einen nur 255 Meter langen Abschnitt - doch der Umbau hat es in sich. Die Straße soll nicht einfach nur neuen Asphalt bekommen, sondern komplett umgekrempelt werden.

Die Stadt plant ein koordiniertes Bauvorhaben zusammen mit Leitungsarbeiten für Trinkwasser, Fernwärme und Strom. Außerdem soll es breite Gehwege, Grünflächen und deutlich mehr Bäume geben.

Von den bisher 60 Parkplätzen bleiben künftig nur noch 44 übrig. Dafür soll es künftig 19 Fahrradbügel geben.