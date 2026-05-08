Zur Chemnitzer Museumsnacht gibt es dieses Mal "Tacheles"
Chemnitz - "Tacheles" im Museum: Am Samstag steigt in Chemnitz die inzwischen schon zur Tradition gewordene Museumsnacht.
In der Museumsnacht wird Kultur lebendig. An insgesamt 37 Orten können die Besucher am Samstagabend Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in Chemnitz und Umgebung besuchen, Geschichten, Kunst und Kultur erleben, einen Blick hinter die Kulissen erhaschen, ins Gespräch kommen und Neues entdecken.
Teilnehmende Museen sind beispielsweise das Archäologiemuseum smac, unter anderem mit der neu gestarteten Sonderausstellung "Threads" über jüdisches Leben in Chemnitz, der Schauplatz Eisenbahn, das Stasi-Unterlagen-Archiv, der Rote Turm oder die Hartmannfabrik. Man kann aber auch kleine Einrichtungen wie die Heimatstube Mittelbach besuchen.
Das diesjährige Motto der Museumsnacht lautet "Tacheles" - also Klartext. "Zwischen Gästen und den Menschen hinter den Sammlungen, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Stadt und Region. Lassen Sie sich überraschen, wie vielschichtig, nah und offen Kultur sein kann", heißt es dazu von der Stadt.
Nach den Museen geht es zur Aftershow-Party
Die Programme laufen zumeist von 18 bis 1 Uhr. Um Kinder und Familien besser einzubinden, öffnet manche Schau bereits um 16 Uhr. Wer von der Kultur nicht genug bekommen kann, kann bei der Aftershow-Party im Weltecho bis 5 Uhr morgens weiterfeiern.
Das Museumsnacht-Ticket kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro und das Familienticket 24 Euro. Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, haben freien Eintritt. Wer die hiesige Kulturlandschaft stressfrei erkunden will, kann die Shuttle-Busse nutzen, um zu den einzelnen Einrichtungen zu gelangen.
Im Kulturhauptstadtjahr nahmen mehr als 30.000 Besucher an der Museumsnacht teil und nutzten die Angebote in 50 Museen, Einrichtungen und Galerien mit über 400 Programmpunkten.
Titelfoto: Kristin Schmidt