Zur Chemnitzer Museumsnacht gibt es dieses Mal "Tacheles"

Chemnitz - "Tacheles" im Museum: Am Samstag steigt in Chemnitz die inzwischen schon zur Tradition gewordene Museumsnacht.

Zur Museumsnacht 2026 können Besucher im Schulmuseum einen Dreidel, einen kleinen Kreisel basteln. © Kristin Schmidt

In der Museumsnacht wird Kultur lebendig. An insgesamt 37 Orten können die Besucher am Samstagabend Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in Chemnitz und Umgebung besuchen, Geschichten, Kunst und Kultur erleben, einen Blick hinter die Kulissen erhaschen, ins Gespräch kommen und Neues entdecken.

Teilnehmende Museen sind beispielsweise das Archäologiemuseum smac, unter anderem mit der neu gestarteten Sonderausstellung "Threads" über jüdisches Leben in Chemnitz, der Schauplatz Eisenbahn, das Stasi-Unterlagen-Archiv, der Rote Turm oder die Hartmannfabrik. Man kann aber auch kleine Einrichtungen wie die Heimatstube Mittelbach besuchen.

Das diesjährige Motto der Museumsnacht lautet "Tacheles" - also Klartext. "Zwischen Gästen und den Menschen hinter den Sammlungen, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Stadt und Region. Lassen Sie sich überraschen, wie vielschichtig, nah und offen Kultur sein kann", heißt es dazu von der Stadt.