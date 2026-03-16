Chemnitz: Taxifahren soll schon wieder teurer werden

Chemnitz - Taxifahren in Chemnitz wird wohl noch kostspieliger: Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über eine zweistufige Erhöhung, die ab 1. Mai 2026 und dann noch einmal ab 1. Januar 2027 greifen soll.

Die Taxipreise sollen ab Mai deutlich steigen. © Ralph Kunz

Für Fahrgäste heißt das: Schon die Grundgebühr soll von derzeit 4 auf 4,50 Euro steigen, Anfang 2027 dann auf 5,20 Euro. Auch die Kilometerpreise, Wartezeiten und der Zuschlag fürs Großraumtaxi ziehen an.

Das Rathaus rechnet in der Beschlussvorlage vor: Eine kurze Tagesfahrt über 3 Kilometer würde statt bisher 12,70 Euro ab Mai 14,70 Euro kosten, ab 2027 sogar 16 Euro.

Begründet wird der Schritt im Rathaus vor allem mit der Entwicklung des Mindestlohns und der Inflation, nicht mit dem aktuellen Spritniveau.