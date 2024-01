25.01.2024 16:34 941 Chemnitz: Vapiano schließt, kommen jetzt KFC und Pizza Hut in die City?

Das Vapiano in Chemnitz schließt. Kommen nun KFC, Pizza Hut und L'Osteria an den Johannisplatz in die Innenstadt?

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Aus und vorbei: Ende Februar schließt das Restaurant Vapiano am Chemnitzer Johannisplatz. Das bestätigte für den Immobilienbesitzer Kellnberger dessen Kaufmännischer Leiter Mischa Kral (58) auf Anfrage von TAG24. Nach elf Jahren ist Schluss: Das Vapiano im Chemnitzet Zentrum schließt Ende Februar. © Kristin Schmidt Elf Jahre lang hatte das Vapiano mit Pizza und Pasta meist jüngere Kunden angelockt, mittags auch Angestellte aus dem Zentrum. 2020 ging die bundesweite Kette pleite. Davon war das Restaurant in Chemnitz nicht betroffen - eine Franchisenehmerin betrieb es in Eigenregie. Die Vapiano-Betriebsleiterin wollte sich aktuell nicht zur Schließung äußern.

Doch eventuell wird aus dem Auszug der Pizza-und-Pasta-Kette ein Gewinn für den zentralen Johannisplatz. Chemnitz Lokal Chemnitz: Handy-Spiel für City-Händler ist bislang ein echter Flop! Wie Mischa Kral bestätigte, verhandelt Kellnberger bereits mit einem Nachmieter für die 900 Quadratmeter große Vapiano-Fläche. "Wir hoffen nächste Woche auf die Unterschrift." "Belebung durch eins energie ist gescheitert" Am morgigen Freitag eröffnet ein neuer Italiener am Johannisplatz in Chemnitz. © Maik Börner Im Gespräch sind die bekannten Namen L'Osteria, Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut. Dazu äußert sich Mischa Kral noch nicht. Aber er sagt: "Wir wollen den Johannisplatz mit Gastronomie beleben und für einen besseren Ruf sorgen." Deshalb solle auch gegenüber im ebenfalls rund 900 Quadratmeter großen Möbelhaus Jysk ein Restaurant einziehen. Dessen Auszug sei für Ende April geplant. Nebenan eröffnet gerade das Restaurant "Veloci". Enttäuscht ist der Immobilienexperte über den Neubau an der Ecke Bahnhofstraße. "Die Belebung durch eins energie ist gescheitert." Chemnitz Lokal Chemnitzer Mieter sitzen im Hochhaus fest: "Das ist ein regelrechter Rentnerknast" Auswirkungen auf die Gastromeile in der Inneren Klosterstraße befürchtet Kral nicht: "Konkurrenz belebt das Geschäft."

Titelfoto: Kristin Schmidt