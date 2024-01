Chemnitz: Weihnachtsbaum und Deko in der City werden entfernt

Das war's für die Fichte! Am Montag wird der Chemnitzer Weihnachtsbaum abgetragen. © Maik Börner

Wie die Stadt mitteilte, werden Mitarbeiter des Grünflächenamtes gegen 13 Uhr den Weihnachtsbaum auf dem Chemnitzer Markt abtragen. Am Vormittag wird bereits die Deko entfernt.

"Durch den Marktbrunnen ist es nicht mehr möglich, den Baum im klassischen Sinne zu fällen", heißt es weiter. Auch in diesem Jahr hatte Chemnitz unter den sächsischen Weihnachtsbäumen wieder den Größten. Bei der Schönheit konnte die 23,79 Meter hohe Fichte allerdings nicht so punkten.

Der Tierpark bekommt das Grün unter anderem für die Gestaltung der Gehege, zur Dekoration und für die Tierbeschäftigung.

Ebenfalls ab Montag beginnt der Abbau der weihnachtlichen Deko auf dem Markt und in der Innenstadt. Innerhalb mehrerer Tage werden hier unter anderem Pyramide, Spieldose, Schwibbogen, Großfiguren und auch die festliche Beleuchtung abgebaut.



Und für alle, die noch immer in Weihnachtsstimmung sind, lohnt sich ein Ausflug ins Erzgebirge. Dort kann man sich auf einigen Marktplätzen noch am Lichterglanz erfreuen. Unter anderem in Olbernhau strahlen die Lichter noch bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar.