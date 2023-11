Der Chemnitzer Weihnachtsbaum ist da!

Chemnitz - Noch vor wenigen Stunden stand die Fichte im Forstbezirk Adorf ( Vogtland ), am späten Samstagnachmittag kam sie auf dem Chemnitzer Marktplatz an. Damit hat Chemnitz nun seinen diesjährigen Weihnachtsbaum !

Die Fichte für den diesjährigen Chemnitzer Weihnachtsmarkt kommt aus Jägersgrün im Forstrevier Tannenbergstal. © Kerstin König

Der etwa 58 Jahre alte Baum wurde am heutigen Samstag gefällt und dann während der mehrstündigen Fahrt auf einem Tieflader bis nach Chemnitz transportiert.

Der Weg des Weihnachtsbaumes gestaltete sich in diesem Jahr schwieriger, da der Transport über die A72 erst ab Stollberg-Nord genehmigt wurde. Somit musste der Baum einige Engstellen über die Dörfer passieren.

Die Wartezeit konnten sich die Chemnitzer seit dem Vormittag mit Grillwurst und Glühwein verkürzen.

Da die etwa 27 Meter hohe Fichte auf dem Chemnitzer Markt in eine drei Meter tiefe Bodenhülse versenkt wird, werden noch etwa 22 bis 24 Meter sichtbar sein. Ob Chemnitz diesmal im sächsischen Weihnachtsbaum-Ranking erneut den Größten hat? Mal schauen, ob wir auch in diesem Jahr den inoffiziellen Titel mit unserem Weihnachtsbaum in Sachsen verteidigen können.

In diesem Jahr werden auch kleine Weihnachtsbäume, die von Chemnitzer Kindertagesstätten geschmückt werden, auf dem ganzen Weihnachtsmarkt verteilt stehen. Am Freitag, dem 23. Dezember, ab 16 Uhr werden diese dann kostenfrei an Interessenten abgegeben.