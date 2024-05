Chemnitzer Ausnahme-Kickerin auf dem Sprung zu RB Leipzig

Chemnitz - Michelle Moser (14) spielt als einziges Mädchen in der U15-Mannschaft des SSV Textima Chemnitz . Im Sommer wechselt sie in die weibliche Jugendmannschaft von RasenBallsport Leipzig. Sogar die Nationalmannschaft hat ein Auge auf das Talent geworfen.

Ihre Tricks mit dem Ball zeigt Michelle (14) bald bei RB Leipzig. © Sven Gleisberg

Michelle träumt von der großen Fußball-Karriere: "Ich möchte gerne mal bei Barcelona spielen." Genau wie ihr großes Idol Lionel Messi will sie eines Tages von Tausenden Leuten im Stadion bejubelt werden.

Mit Stolz kann sie behaupten, sie ist auf dem besten Weg dahin: Seitdem sie sechs Jahre alt ist, spielt sie Fußball. Zum Kicken hat sie ihr Vater, Valerian Moser (42), gebracht. Er spielt ebenfalls beim SSV Textima und hat sie von klein auf zu Turnieren mitgenommen.

Statt anderen auf dem Rasen zuzusehen, mischt Michelle viel lieber mit und legt sich mit den Jungs in ihrer Mannschaft an. "Ich kann sehr gut mithalten. Allerdings verstehe ich mich nicht so gut mit ihnen, weil sie einen anderen Spielstil haben", sagt Michelle. Der sei härter als in den Mädchenmannschaften.