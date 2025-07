Alter Kaufhof darf (noch) keine Amtsstube werden

Chemnitz - Was für eine Hängepartie in Chemnitz! Der geplante Umzug mehrerer städtischer Ämter aus dem Moritzhof ins alte Galeria-Kaufhof-Gebäude am Neumarkt steht immer noch auf der Kippe, der Mietvertrag ist nach wie vor nicht unterschrieben. Einer der unterlegenen Bieter lässt die Vergabe noch einmal überprüfen.