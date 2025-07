Beliebtes Fitness-Studio in Chemnitz macht dicht: Kunden überrascht

Chemnitz - Das war's! Die beliebte Fitnesskette FIT/One zieht sich aus Chemnitz zurück. Der Standort am Düsseldorfer Platz schließt am 31. August endgültig. Das Brisante: Die Mitglieder wissen offenbar von nichts.

Wörtlich heißt es: "Uns ist bewusst, dass die Aussagen der vergangenen Wochen in Kombination mit der jetzigen Nachricht für Unmut sorgen."

TAG24 liegt die Antwort auf eine Beschwerde einer verärgerten jungen Frau vor, die anonym bleiben will. Darin wird der Kundin die Filialschließung zu Ende August bestätigt.

Fakt ist: Im März war die Kette von der LifeFit Group geschluckt worden, die FIT/One unter der internationalen Marke Fitness First (mehr als 500 Clubs weltweit) etablieren will.

Heißt im Klartext: Die Entscheidung zur Schließung ist längst gefallen, aber öffentlich gemacht wurde sie nicht. Geschätzte 3500 Mitglieder in Chemnitz stehen im Regen, ahnten nichts vom nahenden Aus.

"Ich trainiere dort seit Jahren. Und dann so was", so die junge Stammkundin fassungslos. Die Wut ist groß - auch wegen offener Fragen zu laufenden Verträgen, Kündigungsfristen und gezahlten Beiträgen. Wer nicht aktiv nachfragte, erfuhr bislang nichts.

Vor Ort will sich niemand offiziell äußern, man verweist auf die zentrale Presseabteilung. TAG24-Anfragen blieben bislang unbeantwortet. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber in Chemnitz: "Wir wissen auch nichts Genaues."