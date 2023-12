Chemnitzer Bergparade läutet Weihnachtszeit ein

Chemnitz - "Glück auf! Glück auf! - Der Steiger kommt"... war am heutigen Samstag in Chemnitz zu hören: Etliche Besucher verfolgten die traditionelle Bergparade, die die Weihnachtszeit einläutete.

Auch in anderen Städten des Freistaats stehen an diesem Wochenende Bergparaden auf dem Programm - so etwa in Oelsnitz, Zwönitz, Thum und Aue.