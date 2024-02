Chemnitzer Bettensteuer sorgt für Probleme: "Wir wissen gar nicht, wie wir das stemmen sollen"

Manuela (55, l.) und Jens (52) Haas vom Hotel "Zur Talsperre" ärgern sich über die Auswirkungen der Bettensteuer. © Maik Börner

Neben schwerbehinderten Besuchern müssen Personen unter 18 Jahren keine Bettensteuer für Übernachtungen abtreten.

Für Manuela Haas (55) vom Hotel "Zur Talsperre" in Einsiedel ist dies eigentlich "eine sehr gute Idee". Allerdings fängt das Problem bereits bei den Buchungsportalen wie booking.com an: "Die Kinder müssen dort die Bettensteuer bezahlen, den Gästen müssen wir dann den Betrag in Form einer Gutschrift wieder herausschreiben", erzählt sie.



Hans-Joachim Müller (73) vom "Avenue Gästehaus" in Hilbersdorf sieht die Schwierigkeit ohnehin beim erhöhten Arbeitsaufwand: "Wir wissen gar nicht, wie wir das stemmen sollen."

Seine Frau Halima (63), die Inhaberin des Hauses, ergänzt: "Wir müssen kassieren, kopieren, einheften. Das haben wir auch der Stadt gesagt."

Zudem stoßen Teuerung und die Bürokratie bereits jetzt bei den Gästen auf Ablehnung. Eine Firma wollte neulich drei Zimmer im "Avenue Gästehaus" mieten. "Als sie merkten, dass sie für die Übernachtungen Bettensteuer zahlen mussten, sagten sie ab."