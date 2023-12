In Chemnitz gibt es ab Januar eine neue Steuer

Touristen müssen durch die Steuer fünf Prozent der Übernachtungskosten zahlen. Es gibt aber auch Ausnahmen: Auszubildende und Studenten werden bei kurzfristigen Übernachtungen aufgrund von Pflichtveranstaltungen befreit, so der Beschluss. Ebenso wie Personen, die sich für medizinische Behandlungen in Chemnitz aufhalten und Minderjährige.

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 22. März über die Erhebung der Bettensteuer abgestimmt.

Die Bettensteuer soll zusätzliches Geld in die klamme Chemnitzer Stadtkasse spülen. Die Stadt rechnet im kommenden Jahr mit Einnahmen aus der Steuer in Höhe von rund 2,31 Millionen Euro. Im Kulturhauptstadt-Jahr 2025 sogar mit 3,56 Millionen Euro. "In den Folgejahren wird mit jeweils rund 3,8 Mio. Euro kalkuliert", so die Stadtverwaltung.

Die Beherbergungssteuer gilt zunächst bis Ende 2027, dann muss der Stadtrat neu darüber entscheiden.

Falls es bei Betreibern von Beherbergungseinrichtungen noch Unklarheiten gibt, können Fragen an beherbergungsteuer@stadt-chemnitz.de geschickt werden. Außerdem ist bis Ende Februar noch beim Kassen- und Steueramt eine Hotline geschaltet (Telefon: 0371/4882242).