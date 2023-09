Chemnitzer Blutspende-Marathon: Zum ersten Mal dürfen Senioren an die Nadel

Chemnitz - Das DRK Nordost lädt am 21. Oktober zum 40. Blutspende-Marathon in die Galerie Roter Turm in Chemnitz. Durch die Überarbeitung der Blutspende-Richtlinien fällt zum ersten Mal die Altersgrenze von 68 Jahren weg. Damit dürfen nun auch 99-Jährige spenden gehen. Heiko Horn vom DRK hofft auf zahlreiche neue, alte Spender: "Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt um Rollator-Parkplätze sorgen."