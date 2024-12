Chemnitzer Brauerei setzt zum 150. Geburtstag ein rauchiges Highlight

Die Reichenbrander Brauerei hat limitierte Räucher-Bierflaschen aus Holz im Angebot. Kathleen Bergt (40) zeigt die Flaschen. © Uwe Meinhold

"Räucherkerzen vergehen, doch unser 1874 bleibt stehen!", lautet der Slogan, mit dem die Brauerei ihre außergewöhnliche Kreation bewirbt.

In einer limitierten Auflage von 300 Stück ist die Räucherflasche im Werksverkauf erhältlich. "Die Idee entstand letztes Jahr, als wir einen Partner im Erzgebirge gefunden haben, der diese Flaschen anfertigt", erzählt Geschäftsführerin Kathleen Bergt (40).

Neben klassischen Räucherkerzen zum Fest hat die Brauerei auch an Sommerliebhaber gedacht. "Wir bieten spezielle Räucherkerzen an, die Mücken fernhalten", so Bergt. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Die Flasche ist auch das perfekte Geschenk für den Mann, der schon alles hat."