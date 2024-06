Chemnitzer Bürger wollen diesen maroden Brunnen retten

Chemnitz - Der Rosenbrunnen an der Rabensteiner Pelzmühle in Chemnitz soll wieder sprudeln. Der zuständige Stadtrats-Ausschuss hat mit großer Mehrheit zwei Anträge von CDU, Linken sowie SPD gebilligt, wonach die Planungen für den Wiederaufbau noch in diesem Jahr beginnen sollen. 25.000 Euro bekommt das Rathaus dafür in die Hand.