Chemnitzer Designer hilft Brandopfer

Chemnitz - Ein Sperrmüll-Brand in der Heinrich-Schütz-Straße in Chemnitz zerstörte seine Wohnung: Das gesamte Hab und Gut von Detlef Andrä (70) liegt in Schutt und Asche. Das Schicksal des Chemnitzers rührt auch Designer René König (50) von der Hemdenfirma Germens.