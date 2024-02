Anwohner nach verheerendem Feuer in Chemnitz: "Plötzlich wurde es hell draußen"

Chemnitz - Nur wenige Stunden vorher beschwerte sich Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks (36) gegenüber TAG24 über das Müllproblem auf dem Sonnenberg in Chemnitz - in der Nacht darauf gab es einen fatalen Müllbrand. Dutzende Anwohner waren betroffen, eine Frau (31) und eine Jugendliche (13) kamen schwer verletzt ins Klinikum. Jetzt schwillt die Kritik an.