Chemnitzer Energieversorger will Gasnetz bis 2045 auf Wasserstoff umrüsten

Chemnitz - Wenn demnächst in 151.000 Chemnitzer Wohnungen die Heizungen angeschaltet werden, kommt die Energie dafür bei über 90 Prozent aller Haushalte aus Erdgas. Spätestens 2045 soll damit Schluss sein.

Auch eine Abschaltung des Gasnetzes ist in Chemnitz nicht in Sicht: "Konkrete Pläne für die Stilllegung des Gasnetzes von inetz bestehen aktuell noch nicht", teilt der Versorger mit.

"Ziel ist es, einen übergreifenden Transformationsplan für unser Versorgungsgebiet zu entwickeln, der alle relevanten Anwendungssektoren (Wärme, Strom und Mobilität) betrachtet", heißt es dazu auf TAG24-Nachfrage von eins. Vorfristig wie in Stuttgart soll dieser nicht verfolgen.

Gesetzliche Vorgaben schreiben bis dahin die Umrüstung auf nichtfossile Alternativen vor. Stuttgart will sein Erdgasnetz sogar schon 2035 abschalten. Auch beim kommunalen Energieversorger eins laufen bereits die Planungen für die Umstellung.

Diese Planung muss in Chemnitz nach Vorgaben des Bundes bis Mitte 2026 stehen.

Für wohlige Wärme zu Hause werden künftig mehr Menschen zusätzlich zu warmen Decken greifen. © imago/Jochen Tack

Bundesweit sinkt der Verbrauch von Erdgas. Der gewollte Trend führt dazu, dass sich die Entgelte für Unterhalt und Betrieb der Gasnetze auf immer weniger Kunden verteilen.



In der Region teilten sich 2023 rund 140.000 Kunden des Gasnetzes der eins-Tochtergesellschaft inetz in 130 südwestsächsischen Kommunen das Netzentgelt in Höhe von 100 Millionen Euro: Es beträgt aktuell rund 1,5 Cent pro Kilowattstunde.

"Es ist nicht auszuschließen, dass die Senkung des Gasverbrauchs eine Erhöhung der Netzentgelte zur Folge haben könnte", so der Energieversorger eins.

2025 bleiben die Auswirkungen gering. Die Netzentgelte steigen laut eins "voraussichtlich um 0,1 Cent pro Kilowattstunde".