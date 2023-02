Chemnitzer Gästeführerinnen suchen dringend Nachwuchs: "Im Jahr 2025 haben wir ein Problem"

Eine Gästeführerin aus Chemnitz schlägt Alarm. Derzeit gebe es zu wenig Nachwuchs, 2025 könnten damit zu wenig Gästeführer zur Verfügung stehen.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Sie zeigen Touristen verborgene Orte, wissen über die Geschichte von Chemnitz genau Bescheid und liefern dazu schöne Anekdoten. Weil für 2025 zwei Millionen Besucher in der Kulturhauptstadt erwartet werden, mahnten lokale Vertreter am Wochenende zum Weltgästeführertag: Die bisherige Anzahl an Tour-Betreuern reicht bei Weitem nicht aus.



Gästeführerin Veronika Leonhardt (64) als "Anna Agricola". © Ralph Kunz Rund 45 Teilnehmer nahmen am Samstag auf dem Chemnitzer Schloßberg an der Führung von Edeltraud Höfer (67) und Veronika Leonhardt (64) alias "Die Stobnerin" und "Anna Agricola" teil. Dabei erzählten sie zahlreiche Geschichten rund um das Gelände des ehemaligen Klosters. Für Rentnerin Edeltraud Höfer ist die Tätigkeit als Gästeführerin "das Beste, was ich je gemacht habe". Insgesamt fünf Führungen in Chemnitz bildeten am vergangenen Wochenende die zentrale Auftaktveranstaltung zum Weltgästeführertag, der am morgigen Dienstag in 70 verschiedenen Städten stattfindet. Chemnitz' dienstälteste Gästeführerin Kristina Faber (73) führte am gestrigen Sonntag Touristen auf den Spuren von Hans Carl von Carlowitz.

Die Gästeführerinnen Edeltraud Höfer (67, l.) und Veronika Leonhardt beim Beginn der Führung. Etwa 45 Gäste nahmen teil. © Ralph Kunz

Für die Auftaktveranstaltung zum Weltgästeführertag hatte Burg Rabenstein sich farbenfroh in Szene gesetzt. © Ralph Kunz

Große Sorge: Gibt es zu wenig Gästeführer in Chemnitz?