Chemnitzer Gastronom schließt all seine Lokale

Chemnitz - Das "Veloci" am Johannisplatz, "Emmas Onkel" auf dem Kaßberg und das "Suppenmaxe" im Industriemuseum haben eins gemeinsam, denn sie gehören alle Neu-Gastronom Alexander Krauß (27). Eine andere Gemeinsamkeit haben die drei gastronomischen Betriebe in Chemnitz derzeit auch: Sie sind alle geschlossen.

Auch am heutigen Montag war das "Veloci" am Johannisplatz geschlossen. © Ralph Kunz

An der Tür der Pizzeria "Veloci" am Johannisplatz, die es seit Ende Januar gibt, hing letzte Woche ein Schild, dass das Lokal aus technischen Gründen vorübergehend geschlossen sei. Am heutigen Montag war die Pizzeria auch geschlossen.

Auch beim Lieferservice "Wolt" ist die Pizzeria momentan offline. Seit voriger Woche ist auch das Kult-Lokal "Emmas Onkel" auf dem Kaßberg dicht. Das "Suppenmaxe" im Industriemuseum hat derzeit ebenfalls geschlossen.

Auch im Internet brodelt dazu die Gerüchteküche. Auf Facebook führen die Schließungen zu allerhand Gesprächsstoff. "Hat sich der Betreiber 'überhoben'?", fragt sich eine Userin.

Andere User spekulieren über Personalmangel in der Gastro-Branche und die momentane Urlaubszeit.

Eine Userin bringt die Verbindung der Lokale mit dem Verein "Lebenshilfe Chemnitz" ins Spiel, deren Vorstand Krauß ist. Der Verein soll an der Finanzierung und Ausstattung der Lokale beteiligt gewesen sein.