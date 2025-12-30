Chemnitzer Grüne fordern Lasershow statt Böllerei

Chemnitz - Lasershow statt Böllerei - mit diesem Vorschlag wollen die Chemnitzer Grünen den Jahreswechsel umgestalten.

Grünen-Kreisvorsitzender Joseph Israel (26) fordert ein Silvesterkonzept. © Uwe Meinhold

"Wir fordern die Stadt auf, ein umfassendes Silvesterkonzept mit Alternativen zum privaten Feuerwerk zu erstellen", sagt der Kreisvorsitzende Joseph Israel (26).

"So kann beispielsweise auf dem Theaterplatz ein öffentliches Feuerwerk stattfinden und vor dem Karl-Marx-Monument eine Laser- und Lichtshow, wie bei Light Our Vision."

Gastronomen sollen für Catering, lokale Künstler für ein Rahmenprogramm, DJs für Stimmung sorgen. "Die Brückenstraße wird zu einer großen Partymeile für junge Menschen", wirbt Israel für die Idee. "Gleichzeitig entstehen gezielt Rückzugsräume, in denen Menschen den Jahreswechsel ruhig feiern können."