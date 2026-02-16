2.211
Chemnitz: Wann wird der neue Blitzer scharf geschaltet?
Chemnitz - Das ging schnell: Der neue stationäre Blitzer an der Reichsstraße in Chemnitz, direkt an der Grundschule Weststraße, soll noch in dieser Woche "scharf" sein.
"Aktuell laufen die finalen Vorbereitungsmaßnahmen", heißt es aus der Stadtverwaltung auf Anfrage.
Zuvor hatte zum Jahreswechsel die Anlage an der Kappler Drehe nach mehr als einem Jahrzehnt den Betrieb eingestellt.
Der alte Blitzer wurde abgebaut und mit einem neuen Messsystem in der Tempo-30-Zone am Schulstandort wieder aufgebaut.
Einen exakten Starttermin nannte die Stadt allerdings noch nicht. Alle "erforderlichen Arbeiten" müssten erfolgreich abgeschlossen sein.
Titelfoto: Ralph Kunz