Chemnitz: Wann wird der neue Blitzer scharf geschaltet?

Chemnitz - Das ging schnell: Der neue stationäre Blitzer an der Reichsstraße in Chemnitz , direkt an der Grundschule Weststraße, soll noch in dieser Woche "scharf" sein.

Der neue Super-Blitzer an der Reichsstraße ist aufgebaut. Die Stadt rechnet mit der Inbetriebnahme noch in dieser Woche. © Ralph Kunz

"Aktuell laufen die finalen Vorbereitungsmaßnahmen", heißt es aus der Stadtverwaltung auf Anfrage.

Zuvor hatte zum Jahreswechsel die Anlage an der Kappler Drehe nach mehr als einem Jahrzehnt den Betrieb eingestellt.

Der alte Blitzer wurde abgebaut und mit einem neuen Messsystem in der Tempo-30-Zone am Schulstandort wieder aufgebaut.



