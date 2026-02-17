DAK-Gesundheitsbericht: So krank sind die Chemnitzer Arbeitnehmer
Chemnitz - Husten, Rücken, Psyche: Chemnitzer Arbeitnehmer waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 20 Tage krankgeschrieben.
Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Zwar ist der Krankenstand 2025 leicht gesunken, doch mit 5,5 Prozent liegt er auf hohem Niveau.
Bedeutet: An jedem Tag fallen statistisch 55 von 1000 Beschäftigten krankheitsbedingt aus. Besonders häufig legen Erkältungen und andere Atemwegserkrankungen lahm. Sie sind weiterhin der Hauptgrund für Fehlzeiten.
Dahinter folgen Rücken- und Gelenkprobleme sowie psychische Erkrankungen.
Im Sachsen-Vergleich liegt Chemnitz exakt im Trend: Auch landesweit kommen Arbeitnehmer durchschnittlich auf rund 20 Krankheitstage pro Jahr.
Die Krankenkasse sieht vor allem Arbeitgeber in der Pflicht. Mehr Gesundheitsangebote im Betrieb könnten helfen, Belastungen zu reduzieren und Beschäftigte langfristig fitter zu halten.
