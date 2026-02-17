DAK-Gesundheitsbericht: So krank sind die Chemnitzer Arbeitnehmer

Chemnitz - Husten, Rücken, Psyche: Chemnitzer Arbeitnehmer waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 20 Tage krankgeschrieben.

Im Schnitt liegen die Chemnitzer Arbeitnehmer 20 Tage im Jahr flach. (Symbolfoto) © picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Zwar ist der Krankenstand 2025 leicht gesunken, doch mit 5,5 Prozent liegt er auf hohem Niveau.

Bedeutet: An jedem Tag fallen statistisch 55 von 1000 Beschäftigten krankheitsbedingt aus. Besonders häufig legen Erkältungen und andere Atemwegserkrankungen lahm. Sie sind weiterhin der Hauptgrund für Fehlzeiten.

Dahinter folgen Rücken- und Gelenkprobleme sowie psychische Erkrankungen.

Im Sachsen-Vergleich liegt Chemnitz exakt im Trend: Auch landesweit kommen Arbeitnehmer durchschnittlich auf rund 20 Krankheitstage pro Jahr.