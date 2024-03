Chemnitzer Grüne fordern mehr Schutz fürs Grüne

Chemnitz - Bei Baumaßnahmen in Chemnitz soll der umfassende Schutz von Bäumen, Sträuchern oder Hecken noch wichtiger werden.

Zur Erhaltung des Stadtgrüns soll nach dem Willen der Grünen im Stadtrat auch schwere Technik zur Umpflanzung eingesetzt werden. © IMAGO/Funke Foto Services

Nach dem Willen der Grünen soll der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung beschließen, dass schon in der Vorbereitungsphase eventuell vorhandenes Stadtgrün eine deutlich höhere Priorität in der Gesamtmaßnahme erhält.

"Die Idee kam mir bei einem Besuch in Bozen, Südtirol", erklärt Volkmar Zschocke (55). "Der dortige Stadtbaum ist so wertvoll und für die Menschen offenbar so wichtig, dass die Tiefgarage einfach um ihn herum gebaut wurde."

Das Beispiel sei zwar nicht auf Chemnitz übertragbar, doch es unterstreiche die unbezahlbare Leistung eines gesunden Stadtbaums für Luftreinigung und Klimatisierung.