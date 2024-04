Chemnitz: Neuer Radweg verursacht Staus an der Kappler Drehe

Chemnitz - Vor der Kreuzung Zwickauer Straße/Kappler Drehe in Chemnitz befindet sich seit Freitag stadteinwärts ein neuer Radweg. Der einst zweispurige Straßenabschnitt ist dadurch einspurig geworden. Bei Stoßzeiten kommt es hier zu Staus.

"Schwerer Eingriff in den Autoverkehr": CDU-Stadtrat Kai Hähner (51) kritisiert den neuen Radweg vor der Kreuzung an der Kappler Drehe. © Maik Börner

Der Abschnitt zwischen Lützowstraße und der Kreuzung an der Kappler Drehe ist davon betroffen. Dort waren bisher zwei Spuren für den Autoverkehr eingerichtet - eine Spur für Linksabbieger und eine zweite zum Links- und Rechtsabbiegen.

"Die rechte Fahrspur steht jetzt ausschließlich für den Radverkehr zur Verfügung", heißt es dazu aus dem Rathaus.

Für den Autoverkehr verbleibe eine durchgehende Fahrspur, aus der weiterhin nach links und rechts abgebogen werden kann. Die Maßnahme wurde am Freitag mit Inbetriebnahme der neuen Ampelanlage abgeschlossen. Kosten: 103.000 Euro.



Bereits am Donnerstag, als die letzten Arbeiten noch im Gange waren, legte die Neumarkierung den Verkehr lahm. "Ich habe einen Stau beobachtet, der sich bis zum Lidl hinter der Kreuzung Lützowstraße bildete", so CDU-Stadtrat Kai Hähner (51). Für ihn sei dies ein schwerwiegender Eingriff in den Autoverkehr.