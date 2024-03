Chemnitzer "Haus Einheit" wird ab 2028 saniert

Chemnitz - Der Gebäudekomplex in der Zwickauer Straße 152 - das ehemalige "Haus Einheit" - wurde 2017 von einer Investorengruppe gekauft. Seitdem ist einiges passiert, doch die Planungen ziehen sich in die Länge. Der Inhaber hat jetzt zumindest ein erstes Datum für den geplanten Beginn der Bauarbeiten in Chemnitz angegeben.