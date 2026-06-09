Chemnitzer Heimatforscher spekulieren über die Ampullen aus dem Ebersdorfer Wald

Chemnitz - Nachdem in einem Waldstück unweit der Irmtraud-Morgner-Straße in Chemnitz mysteriöse Ampullen entdeckt wurden , äußert sich nun Heimatforscher Gert Petersen (56) zu dem Fund und gibt Einblicke in die Geschichte des nahegelegenen Kasernengeländes.

Die Ampullen enthielten teils explosive, krebserregende und giftige Substanzen. © Jan Härtel/Chempic

Petersen forscht im Ebersdorfer Verein und hält einen medizinischen Ursprung der Funde für möglich - verweist auf mögliche Impfstoffe aus früheren Zeiten. Seit mehr als 40 Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte des Stadtteils, darunter auch mit dem ehemaligen Kasernengelände.

Dabei recherchierte Petersen zur Historie und tauschte sich mit ehemaligen Sowjetsoldaten aus.

So erfuhr er, dass das 1912 errichtete Areal über Jahrzehnte militärisch genutzt wurde, unter anderem von der Sowjetarmee mit einem Garnisonslazarett, einer Einheit der Chemischen Abwehr sowie ab 1968 der 307. Raketen-Artillerie-Brigade.

In den frühen 1980er-Jahren befand sich dort zeitweise auch ein Sonderwaffenlager mit atomaren Sprengköpfen. Vor diesem Hintergrund erscheint seine Annahme nicht völlig abwegig.

Petersen interessiert vor allem: "An welcher Stelle wurden die Ampullen gefunden und tragen sie Beschriftungen?"