Schon wieder Ampullen-Fund in Chemnitz

Chemnitz - Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Chemnitz .

Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstag Polizei und Feuerwehr. © Jan Härtel

Zwei Fläschchen, gefüllt mit weißen und roten Stoffen, wurden auf dem ehemaligen Militärgelände im Ebersdorfer Wald an der Irmtraud-Morgner-Straße gefunden. Worum es sich dabei handelt, war zunächst unklar.

Es ist bereits der zweite Vorfall seit dem Gift-Fund am 5. Mai.