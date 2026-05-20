Schon wieder Ampullen-Fund in Chemnitz

1.864 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Chemnitz.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Chemnitz.

Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstag Polizei und Feuerwehr.
Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstag Polizei und Feuerwehr.  © Jan Härtel

Zwei Fläschchen, gefüllt mit weißen und roten Stoffen, wurden auf dem ehemaligen Militärgelände im Ebersdorfer Wald an der Irmtraud-Morgner-Straße gefunden. Worum es sich dabei handelt, war zunächst unklar.

Es ist bereits der zweite Vorfall seit dem Gift-Fund am 5. Mai.

Zwei Fläschchen, gefüllt mit weißen und roten Stoffen, wurden auf dem ehemaligen Militärgelände im Ebersdorfer Wald gefunden.
Zwei Fläschchen, gefüllt mit weißen und roten Stoffen, wurden auf dem ehemaligen Militärgelände im Ebersdorfer Wald gefunden.  © Jan Härtel
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Damals wurden mehrere kleine Gefäße mit giftigen Stoffen gefunden. Am vergangenen Freitag fand eine Frau eine weitere Ampulle.

Der mysteriöse Ampullen-Fund sorgte für Unruhe bei den Anwohnern an der alten Russenkaserne im Ortsteil Ebersdorf.

Titelfoto: Jan Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: