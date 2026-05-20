Schon wieder Ampullen-Fund in Chemnitz
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Chemnitz - Ein erneuter Ampullen-Fund beschäftigte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Chemnitz.
Zwei Fläschchen, gefüllt mit weißen und roten Stoffen, wurden auf dem ehemaligen Militärgelände im Ebersdorfer Wald an der Irmtraud-Morgner-Straße gefunden. Worum es sich dabei handelt, war zunächst unklar.
Es ist bereits der zweite Vorfall seit dem Gift-Fund am 5. Mai.
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Damals wurden mehrere kleine Gefäße mit giftigen Stoffen gefunden. Am vergangenen Freitag fand eine Frau eine weitere Ampulle.
Der mysteriöse Ampullen-Fund sorgte für Unruhe bei den Anwohnern an der alten Russenkaserne im Ortsteil Ebersdorf.
Titelfoto: Jan Härtel