12.03.2025 15:00 Chemnitzer Innenstadt bekommt neue Spielgeräte

In der kommenden Woche starten die Arbeiten, um in Chemnitz im Bereich "Am Wall" und im Park "Am Roten Turm" neue Spielgeräte zu errichten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Gute Nachrichten für junge Chemnitzer! Die Innenstadt wird aufgewertet. In der kommenden Woche ist Baubeginn. Der vorhandene Trampelpfad auf der Grünfläche im Stadthallenpark zwischen Straße der Nationen und dem Stadthallenbrunnen soll mit einer Slackline unterbunden werden. (Archivfoto) © Kristin Schmidt Wie die Stadt mitteilte, werden im Zentrum im Bereich "Am Wall" und im Park "Am Roten Turm"/Stadthallenpark neue Spielgeräte errichtet. "Damit soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, insbesondere in diesen Bereichen erhöht werden", heißt es weiter aus dem Rathaus. Am Wall werden innerhalb der Kastanienalleee zwei farbige Sitz-, Balancierelemente mit dem Titel "Wandernde Linie" und eine Drehscheibe aufgebaut. "Um den vorhandenen Trampelpfad auf der Grünfläche im Park 'Am Roten Turm' zwischen der Straße der Nationen und dem Stadthallenbrunnen zu unterbinden, wird eine Slackline quer über den Pfad angeordnet", teilte die Stadt weiter mit. Innerhalb der Kastanienallee Am Wall werden Sitz-, Balancierelemente und eine Drehscheibe aufgebaut. © Kristin Schmidt Auf beiden Seiten der Slackline wird je ein schwingendes Spielpunktelement in Form eines Blattes und einer Blüte angeordnet. Die Kosten für Landschaftsbau und die Spielgeräte belaufen sich insgesamt auf circa 35.000 Euro.

Titelfoto: Kristin Schmidt