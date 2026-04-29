Chemnitzer MediaMarkt feiert Wiedereröffnung erst mit Stereoact und heute mit Angeboten

Chemnitz - Aufregende Wochen liegen hinter Europas größter Elektronikfachmarktkette. Nachdem zunächst die Saturn-Filiale im Chemnitz-Center geschlossen wurde, ging es an den umfangreichen Umbau des MediaMarkts nur wenige Meter weiter. Doch dieser ist nun beendet und MediaMarkt lädt zur großen Wiedereröffnung ein.

Stereoact sorgte für die musikalische Unterhaltung am Dienstagabend. © Amelie Fromm

Bereits am Dienstagabend wurde die große Wiedereröffnung mit den Mitarbeitern sowie zahlreichen geladenen Gästen in der leerstehenden Saturn-Filiale gefeiert.

Für einen besonderen Abend sorgte dabei nicht nur der Blick hinter die Kulissen sondern auch das musikalische Programm. Stereoact, das Erfolgs-DJ-Duo aus dem Erzgebirge, präsentierte seine größten Hits und brachte die Gäste zum Tanzen.

Mit dabei war auch Schlager-Newcomerin Lena-Marie Engel, die unter anderem den NDW-Hit von Nena, "99 Luftballons", mit im Gepäck hatte.

Doch irgendwann musste auch dieser Abend vorübergehen, denn immerhin stand die große offizielle Wiedereröffnung in Röhrsdorf am Mittwochvormittag um 10 Uhr vor der Tür.

Als sich diese öffnete standen bereits 40 Neugierige vor der Tür, es folgten viele weitere. Ein Glas Sekt gab es nicht zur Begrüßung, aber dafür warteten zahlreiche Angebote auf die Kunden.

Unter ihnen auch Thomas Kieß. Er hatte es auf eine Drohne abgesehen, die von 235 Euro auf 148 Euro reduziert war. "Ein sehr gutes Angebot", meint Kieß gegenüber TAG24. Dabei ergatterte er zunächst das letzte Exemplar aus dem Schnäppchen-Korb. Doch ein paar schlummern offenbar noch im Lager. Ein aufmerksamer Mitarbeiter brachte kurze Zeit später bereits Nachschub.