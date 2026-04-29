Hier lodern morgen die Hexenfeuer in Chemnitz

Chemnitz - In der Walpurgisnacht wird es heiß in Chemnitz : Am Donnerstagabend lodern in der Stadt die Hexenfeuer. Traditionell sollen die Flammen den Frühling begrüßen und böse Geister vertreiben. Insgesamt hat die Stadt zehn Feuer genehmigt.

Bereits zum 20. Mal wird auf dem Hartmannplatz das große Sachsenfeuer angezündet. © Ralph Kunz

Kult ist das große Sachsenfeuer auf dem Hartmannplatz. Bereits zum 20. Mal steigt dort das Spektakel. Ab 18 Uhr gibt’s Livemusik, Feuershow, Fahrgeschäfte und Hexenschminken für Kinder. Allerdings: Das Feuer wird nicht als Einzelfeuer, sondern in mehreren Feuerkörben abgebrannt, so die Stadt.

Auch an der Pelzmühle wird mit einem Mini-Hexenfeuer gefeiert. Inhaber André Gruhle (51) verspricht: "Wir haben viel für die ganze Familie: Basteln, eine Hüpfburg und die Kinder können Stockbrot machen."

Ebenso startet die Küchwaldbühne mit einem Walpurgisnacht-Spektakel aus Feuer und Licht in die Freilicht-Saison.

"Das wird eine Show aus Feuer, Licht, Nebel und Musik, wie sie Chemnitz noch nicht gesehen hat", sagt Vereins-Chef Rolf Esche (72). Tickets kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.