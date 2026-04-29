Hier lodern morgen die Hexenfeuer in Chemnitz
Chemnitz - In der Walpurgisnacht wird es heiß in Chemnitz: Am Donnerstagabend lodern in der Stadt die Hexenfeuer. Traditionell sollen die Flammen den Frühling begrüßen und böse Geister vertreiben. Insgesamt hat die Stadt zehn Feuer genehmigt.
Kult ist das große Sachsenfeuer auf dem Hartmannplatz. Bereits zum 20. Mal steigt dort das Spektakel. Ab 18 Uhr gibt’s Livemusik, Feuershow, Fahrgeschäfte und Hexenschminken für Kinder. Allerdings: Das Feuer wird nicht als Einzelfeuer, sondern in mehreren Feuerkörben abgebrannt, so die Stadt.
Auch an der Pelzmühle wird mit einem Mini-Hexenfeuer gefeiert. Inhaber André Gruhle (51) verspricht: "Wir haben viel für die ganze Familie: Basteln, eine Hüpfburg und die Kinder können Stockbrot machen."
Ebenso startet die Küchwaldbühne mit einem Walpurgisnacht-Spektakel aus Feuer und Licht in die Freilicht-Saison.
"Das wird eine Show aus Feuer, Licht, Nebel und Musik, wie sie Chemnitz noch nicht gesehen hat", sagt Vereins-Chef Rolf Esche (72). Tickets kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.
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Hexenfeuer in Chemnitz
Zudem steigt auf der Wiesenbühne am Kulturhaus Arthur das "Kulturfestival Walpurgisnacht" mit Musik, artistischer Feuershow und kunstvoller Lichtgestaltung. Tickets kosten im VVK 17,50 Euro, Kinder zahlen 6 Euro.
Auch in den Stadtteilen lodern die Flammen: In Euba beginnt das traditionelle Eibenfeuer bereits ab 17 Uhr auf der Wiese an der Kirche. Weitere Feuer gibt es unter anderem in Röhrsdorf (Goetheweg 58–60), Rabenstein (Kreisigstraße gegenüber der Eselsbrücke), Einsiedel (Aussichtspunkt an der Pappel) und in Rottluff (Harthweg 100).
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Uwe Meinhold, Ralph Kunz