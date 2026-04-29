29.04.2026 16:45 Chemnitzer MediaMarkt feiert Wiedereröffnung mit Stereoact im leergeräumten Saturn: "Fast schon Club-Atmosphäre"

Nach einem umfangreichen Umbau feiert die MediaMarkt-Filiale im Chemnitz Center ihre große Wiedereröffnung.

Von Sarah Fuchs, Amelie Fromm

Chemnitz - Aufregende Wochen liegen hinter Europas größter Elektronikfachmarktkette. Nachdem zunächst die Saturn-Filiale im Chemnitz-Center geschlossen wurde, ging es an den umfangreichen Umbau des MediaMarkts nur wenige Meter weiter. Doch dieser ist nun beendet und MediaMarkt lädt zur großen Wiedereröffnung ein.

Am Dienstagabend wurde im ehemaligen Saturn gefeiert. Demnächst können hier Kunden bei Decathlon einkaufen. © Ralph Kunz Bereits am Dienstagabend wurde die große Wiedereröffnung mit den Mitarbeitern sowie zahlreichen geladenen Gästen in der leerstehenden Saturn-Filiale gefeiert. Für einen besonderen Abend sorgte dabei nicht nur der Blick hinter die Kulissen sondern auch das musikalische Programm. Stereoact, das Erfolgs-DJ-Duo aus dem Erzgebirge, präsentierte seine größten Hits und brachte die Gäste zum Tanzen. Wo sonst Fernseher und Waschmaschinen verkauft wurden, herrschte plötzlich Party-Stimmung. Für Rico Einenkel (48) vom Erzgebirgs-Duo war die Location ein echtes Erlebnis: "Der Saturnladen war zwar leergeräumt, aber er war so schön hergerichtet, dass es fast schon Club-Atmosphäre hatte". Chemnitz Lokal Zur Walpurgisnacht: Mehr Sicherheit auf Chemnitzer Hartmannplatz Mit dabei war auch Schlager-Newcomerin Lena-Marie Engel, die unter anderem den NDW-Hit von Nena, "99 Luftballons", mit im Gepäck hatte.

Stereoact sorgte für die musikalische Unterhaltung am Dienstagabend. © Amelie Fromm Seit vier Jahren arbeitet das DJ-Duo mit der Sängerin zusammen. "Daraus ist jetzt wieder eine gemeinsame Single entstanden – darauf sind wir mega stolz." Auch bei den Fans komme der Titel bestens an: "Das Feedback von Fans und Publikum ist super positiv, viele feiern den Song. Das freut uns natürlich total." Den Song gibt es auch bei der Tour zuhören. Zudem sind neue Songs am Start, verspricht Einenkel. "Aber natürlich auch die Klassiker – und wir haben richtig Bock, das Ganze live mit den Leuten zu teilen." Doch irgendwann musste auch dieser Abend vorübergehen, denn immerhin stand die große offizielle Wiedereröffnung in Röhrsdorf am Mittwochvormittag um 10 Uhr vor der Tür.

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