Chemnitzer MediaMarkt feiert Wiedereröffnung mit Stereoact im leergeräumten Saturn: "Fast schon Club-Atmosphäre"
Chemnitz - Aufregende Wochen liegen hinter Europas größter Elektronikfachmarktkette. Nachdem zunächst die Saturn-Filiale im Chemnitz-Center geschlossen wurde, ging es an den umfangreichen Umbau des MediaMarkts nur wenige Meter weiter. Doch dieser ist nun beendet und MediaMarkt lädt zur großen Wiedereröffnung ein.
Bereits am Dienstagabend wurde die große Wiedereröffnung mit den Mitarbeitern sowie zahlreichen geladenen Gästen in der leerstehenden Saturn-Filiale gefeiert.
Für einen besonderen Abend sorgte dabei nicht nur der Blick hinter die Kulissen sondern auch das musikalische Programm. Stereoact, das Erfolgs-DJ-Duo aus dem Erzgebirge, präsentierte seine größten Hits und brachte die Gäste zum Tanzen.
Wo sonst Fernseher und Waschmaschinen verkauft wurden, herrschte plötzlich Party-Stimmung. Für Rico Einenkel (48) vom Erzgebirgs-Duo war die Location ein echtes Erlebnis: "Der Saturnladen war zwar leergeräumt, aber er war so schön hergerichtet, dass es fast schon Club-Atmosphäre hatte".
Mit dabei war auch Schlager-Newcomerin Lena-Marie Engel, die unter anderem den NDW-Hit von Nena, "99 Luftballons", mit im Gepäck hatte.
Seit vier Jahren arbeitet das DJ-Duo mit der Sängerin zusammen. "Daraus ist jetzt wieder eine gemeinsame Single entstanden – darauf sind wir mega stolz."
Auch bei den Fans komme der Titel bestens an: "Das Feedback von Fans und Publikum ist super positiv, viele feiern den Song. Das freut uns natürlich total."
Den Song gibt es auch bei der Tour zuhören. Zudem sind neue Songs am Start, verspricht Einenkel. "Aber natürlich auch die Klassiker – und wir haben richtig Bock, das Ganze live mit den Leuten zu teilen."
Doch irgendwann musste auch dieser Abend vorübergehen, denn immerhin stand die große offizielle Wiedereröffnung in Röhrsdorf am Mittwochvormittag um 10 Uhr vor der Tür.
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Als sich diese öffnete standen bereits 40 Neugierige vor der Tür, es folgten viele weitere. Ein Glas Sekt gab es nicht zur Begrüßung, aber dafür warteten zahlreiche Angebote auf die Kunden.
Unter ihnen auch Thomas Kieß. Er hatte es auf eine Drohne abgesehen, die von 235 Euro auf 148 Euro reduziert war. "Ein sehr gutes Angebot", meint Kieß gegenüber TAG24. Dabei ergatterte er zunächst das letzte Exemplar aus dem Schnäppchen-Korb. Doch ein paar schlummern offenbar noch im Lager. Ein aufmerksamer Mitarbeiter brachte kurze Zeit später bereits Nachschub.
In den Umbau wurde über eine Million Euro investiert. Der Markt präsentiert sich nun im neuen Konzept. "Look and Feel" heißt das Motto dahinter.
Bereits beim Eintreten fällt der neue Boden in Steinoptik auf, der direkt für eine moderne Atmosphäre sorgt.
Zudem wurde das Sortiment neu sortiert und laut MediaMarkt auch erweitert. In den sogenannten Experience-Zonen können Kunden die angebotene Technik nicht nur ansehen, sondern selbst ausprobieren.
Auf die Kaffeeliebhaber wartet zudem ein weiteres besonderes Highlight: In der Kaffeewelt können ebenfalls die Maschinen ausprobiert und der Kaffee direkt verkostet werden.
Erstmeldung: 29. April, 11.22 Uhr; letzte Aktualisierung: 16.45 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Amelie Fromm, Ralph Kunz