Chemnitzer Nischel bekommt seine restaurierte Parole zurück

Chemnitz - Die berühmtesten Worte von Karl Marx sind wieder wie neu: 150 Schrifttafeln, auf denen der Satz "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!" in Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch zu lesen ist, wurden in den vergangenen Monaten bei Dresden restauriert. Demnächst kehren sie an ihren angestammten Platz hinter dem Marxmonument in Chemnitz zurück.