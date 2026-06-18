Chemnitzer Parkhaus soll nach wochenlanger Schließung wieder öffnen

Chemnitz - Endlich wieder mehr Parkflächen in der Chemnitzer Innenstadt . Nach wochenlanger Schließung steht ab dem Wochenende das Parkhaus im ehemaligen Kaufhof-Gebäude wieder zur Verfügung.

Mehrere Schilder zeigen das baldige Ende der Schließzeit an. Ab dem Wochenende ist das Parkhaus dann wieder für die Allgemeinheit geöffnet. © privat

Seit Anfang April wird das Parkhaus an der Zentralhaltestelle auf Vordermann gebracht. Unter anderem werden Bodenbeläge und Markierungslinien erneuert.

Ursprünglich sollte das Parkhaus, in dem es laut Apcoa Parking 500 Stellplätze gibt, schon Anfang Mai wieder öffnen. Die Arbeiten dauerten dann aber länger.

Das Parkhaus ist trotz der Schließung von Galeria-Kaufhof 2024 noch der Allgemeinheit zugänglich und soll es auch nach den Sanierungsarbeiten bleiben.