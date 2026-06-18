Chemnitzer Parkhaus soll nach wochenlanger Schließung wieder öffnen
Chemnitz - Endlich wieder mehr Parkflächen in der Chemnitzer Innenstadt. Nach wochenlanger Schließung steht ab dem Wochenende das Parkhaus im ehemaligen Kaufhof-Gebäude wieder zur Verfügung.
Seit Anfang April wird das Parkhaus an der Zentralhaltestelle auf Vordermann gebracht. Unter anderem werden Bodenbeläge und Markierungslinien erneuert.
Ursprünglich sollte das Parkhaus, in dem es laut Apcoa Parking 500 Stellplätze gibt, schon Anfang Mai wieder öffnen. Die Arbeiten dauerten dann aber länger.
Das Parkhaus ist trotz der Schließung von Galeria-Kaufhof 2024 noch der Allgemeinheit zugänglich und soll es auch nach den Sanierungsarbeiten bleiben.
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Derzeit wird das geschlossene Warenhaus am Markt für den Umzug mehrerer Rathaus-Ämter umgebaut. Sie sollen ab 2028 in die obersten drei Etagen des Gebäudes ziehen. In die beiden anderen Etagen sollen Gastronomie und Einzelhandel.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, privat