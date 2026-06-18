Chemnitzer Parkhaus soll nach wochenlanger Schließung wieder öffnen

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In dieser Woche enden die Sanierung- und Umbauarbeiten im Parkhaus vom ehemaligen Kaufhof. Dann stehen in Chemnitz wieder 500 Stellflächen mehr zur Verfügung.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Endlich wieder mehr Parkflächen in der Chemnitzer Innenstadt. Nach wochenlanger Schließung steht ab dem Wochenende das Parkhaus im ehemaligen Kaufhof-Gebäude wieder zur Verfügung.

Mehrere Schilder zeigen das baldige Ende der Schließzeit an. Ab dem Wochenende ist das Parkhaus dann wieder für die Allgemeinheit geöffnet.
Mehrere Schilder zeigen das baldige Ende der Schließzeit an. Ab dem Wochenende ist das Parkhaus dann wieder für die Allgemeinheit geöffnet.  © privat

Seit Anfang April wird das Parkhaus an der Zentralhaltestelle auf Vordermann gebracht. Unter anderem werden Bodenbeläge und Markierungslinien erneuert.

Ursprünglich sollte das Parkhaus, in dem es laut Apcoa Parking 500 Stellplätze gibt, schon Anfang Mai wieder öffnen. Die Arbeiten dauerten dann aber länger.

Das Parkhaus ist trotz der Schließung von Galeria-Kaufhof 2024 noch der Allgemeinheit zugänglich und soll es auch nach den Sanierungsarbeiten bleiben.

Das Parkhaus neben dem ehemaligen Kaufhof wurde in den vergangenen Wochen umgebaut und saniert. (Archivfoto)
Das Parkhaus neben dem ehemaligen Kaufhof wurde in den vergangenen Wochen umgebaut und saniert. (Archivfoto)  © Sven Gleisberg
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Derzeit wird das geschlossene Warenhaus am Markt für den Umzug mehrerer Rathaus-Ämter umgebaut. Sie sollen ab 2028 in die obersten drei Etagen des Gebäudes ziehen. In die beiden anderen Etagen sollen Gastronomie und Einzelhandel.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, privat

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