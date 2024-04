Chemnitzer Promis kicken gegen Fußballmannschaft des Bundestags

Chemnitz/Berlin - Kann eine Chemnitzer Promi-Auswahl besser Fußball spielen als der FC Bundestag? Diese Frage wird am 11. Juni in Berlin beantwortet, wenn es zu diesem spannenden Aufeinandertreffen kommt.

"Wir haben Leute gesucht, die möglichst ein bisschen Fußball spielen können. Außerdem wollten wir die Bandbreite an Unternehmen, die die Stadt auch abbildet, mit in der Stadtauswahl vertreten haben. Alle haben Chemnitz im Herzen."

"Wir wollen in Berlin mal richtig Werbung für die Kulturhauptstadt Chemnitz machen", erklärt der Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt (41, FDP), der mit dieser Idee gerade für Furore sorgt. "Chemnitz soll für einen Tag in der Hauptstadt im Mittelpunkt stehen."

CFC-Legende Ulf Mehlhorn (55) trainiert die Chemnitzer Stadtauswahl. © Uwe Meinhold

Trainiert werden die Chemnitz All Stars von CFC-Legende Ulf Mehlhorn (55): "Für mich eine coole Sache. Es ist ein Stück Öffentlichkeit, bei der wir die Stadt in Berlin vertreten können. Wir wollen Spaß haben und bestenfalls das Spiel gewinnen. Der Oberbürgermeister wird in der Startelf stehen."

Und der Gegner? Der FC Bundestag ist laut seinem Instagram-Account die "eigentliche Nationalmannschaft", eine überparteiliche Auswahl Fußball spielender Abgeordneter.

Die Parlamentarier kicken seit 50 Jahren im Berliner Jahn-Sportpark gegen Freizeit-Teams aus ganz Deutschland.