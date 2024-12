Chemnitzer Promis verraten ihre Weihnachts-Geheimnisse

Promis aus Chemnitz und Umgebung verraten, was sie an Heiligabend und über die Feiertage machen.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Sind die Lichter angezündet und es erklingt "Stille Nacht", ist Weihnachten im Land. Alle freuen sich auf die festliche Zeit. 24 Prominente aus Kultur, Sport und Politik geben ganz offen Einblick, verraten ihre Weihnachts-Geheimnisse ...

Sven Schulze (53, SPD, Oberbürgermeister)

Bei OB Sven Schulze (53, SPD) gibt es an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen. © Sven Gleisberg "Ich feiere Heiligabend ganz traditionell mit der Familie und werde wahrscheinlich in die Kirche nach Hilbersdorf gehen. Abends gibt es dann unser Traditionsessen - Kartoffelsalat mit Würstchen. Über die Feiertage besuche ich meine Eltern."





Landtagspräsident Alexander Dierks (37, CDU) Weihnachten wird beschaulich. © Sven Gleisberg "Mein Weihnachten wird beschaulich. Wir haben eine relativ kleine Familie, da ist die Reisetätigkeit eher gering. Bei meinen Eltern gibt es Fleischkäse mit Kartoffelsalat, am ersten Feiertag essen wir Gans. Meine Tochter ist Fußballfan, sie bekommt von mir Tickets geschenkt."

Eislauflegende Katarina Witt (59) feiert Weihnachten ganz in Familie. © Sven Gleisberg "Wir feiern Weihnachten ganz in Familie. Für das Kulinarische sind die Männer zuständig, mein Vati oder mein Bruder kochen. Ich mache die Deko. Wir schenken uns vor allem die Zeit, die wir miteinander verbringen. Aber dann kommen doch immer noch die Geschenkchen, obwohl wir uns etwas anderes vorgenommen hatten."

Tilo Kühl-Schimmel (51, Tanzschul-Chef)

Tanzschul-Chef Tilo Kühl-Schimmel (51) und seine Familie feiern Weihnachten gemeinsam mit Jürgen Schimmel in Spanien. © Maik Börner "Wir feiern wieder gemeinsam mit Jürgen Schimmel im warmen Spanien. Einen traditionellen Festtagsbraten gibt es trotzdem, danach einen Spaziergang am Strand und vielleicht noch ein Einkaufsbummel."

Conny Hartmann (44, Moderatorin)

Moderatorin Conny Hartmann (44) feiert zum ersten Mal mit Freunden Weihnachten. © Maik Börner "Dieses Jahr wird alles anders. Wir feiern zum ersten Mal mit Freunden. Geplant ist Schrottwichteln mit viel Spaß. Auf den Tisch kommt Gänsebraten statt Roster und später unsere geliebte Feuerzangenbowle, die wir sonst eigentlich schon im Advent zelebrieren."

Christoph Dittrich (58, Generalintendant)

Generalintendant Christoph Dittrich (58) fährt traditionell mit seiner Familie ins Erzgebirge. © Sven Gleisberg Für Generalintendant Christoph Dittrich (58) ist die Familienausfahrt ins Erzgebirge Tradition: "Da ist es so ruhig und friedlich, dass man wirklich von der Weihnacht berührt werden kann. Dann hoffen wir gemeinsam, dass kein Künstler am Theater krank wird, denn dann wäre es mit der Besinnlichkeit schnell vorbei.“

Axel Jungk (33, Skeletonsportler)

Skeletonsportler Axel Jungk (33) macht mit seiner Familie eine Übernachtungsparty. © Lutz Hentschel Der Zschopauer Skeleton-Olympia-Zweite Axel Jungk (33): "Ich bin bei meiner Familie. Ich freue mich, meine Neffen und Brüder zu sehen. Wir machen zu Weihnachten eine Übernachtungsparty - da gibt's schönes Essen, Geschenken und wir werden ein paar Spiele spielen, was trinken - ganz entspannt im Kreise der Familie."

Martin Brambach (57, "Tatort"-Star)

"Tatort"-Star Martin Brambach (57) feiert mit seiner Patchworkfamilie in Recklinghausen. © MDR/Gordon Muehle "Tatort"-Star Martin Brambach (57) feiert mit seiner Patchworkfamilie in Recklinghausen. Traditionell singt die Familie Heiligabend viel ("und zwar nicht nur Weihnachtslieder"), während der gebürtige Dresdner ein bisschen Gitarre spielt. Was er sich wünscht? "Gesundheit und Glück für meine Kinder und meinen Enkel. Und Frieden."

Barbara Klepsch (59, CDU, Tourismus-Ministerin )

Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch (59, CDU) besucht zum ersten Weihnachtsfeiertag die Kirche zur Christmette. © Sven Gleisberg "Weihnachten werde ich im Kreise meiner Familie mit den Enkeltöchtern verbringen", freut sich Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch (59, CDU), gebürtige Annabergerin: "Heiligabend gibt es das traditionelle und typisch erzgebirgische 'Neinerlaa' und am nächsten Morgen besuchen wir die Kirche zur Christmette."

Thomas Stoyke (42, Manager des Chemnitz Centers)

Manager des Chemnitz Centers Thomas Stoyke (42) feiert ganz traditionell mit den Kindern, Oma und Opa. © Maik Börner Thomas Stoyke (42) freut sich auf die Zeit mit der Familie: "Wir feiern ganz traditionell mit den Kindern, Oma und Opa. Am Heiligabend gibt es Gans, Rotkohl und Klöße. Ich hoffe auf weiße Weihnachten, weil ich gern am Fichtelberg Snowboard fahren würde."

Linda Feller (58, Sachsens Country-Lady)

Sachsens Country-Lady Linda Feller (58) kommt Besuch von ihrer Tochter aus Schweden. © privat Sachsens Country-Lady Linda Feller (58) freut sich auf lieben Besuch, der aus weit über 1000 Kilometern anreist. "Meine Tochter Eileen, die mit ihrer Familie in Schweden wohnt, kommt zum Fest nach Dresden. Am 26. Dezember fällt die ganze Rasselbande ein."

Doreen Lämmel (47, Weihnachtsengel)

Weihnachtsengel Doreen Lämmel (47) ist wieder als Weihnachtsengel bei Familien unterwegs. © Heinz Patzig "Ich bin dieses Jahr am Heiligabend wieder als Weihnachtsengel bei Familien unterwegs. Ich mache schon seit letzter Woche die Planung dafür, was alles ins Goldene Buch kommt sowie die Fahrtplanung."

René König (50, Germans-Chef )

Germans-Chef René König (50) schlüpft für seine Töchter in die Rolle des Weihnachtsmannes. © Sven Gleisberg "Am 24. sind wir gemütlich zu Hause, mit Bescherung für die Kinder. Vielleicht schlüpfe ich nochmal in die Rolle des Weihnachtsmanns – wobei meine 20- und 13-jährigen Töchter sicher merken, dass ich ausgerechnet zur Bescherung kurz 'geschäftlich' unterwegs bin ..."

Michael Kreuzkamp (55, Sparkassen-Chef )

Sparkassen-Chef Michael Kreuzkamp (55) verbringt Weihnachten zu Hause in Chemnitz. © Uwe Meinhold "Gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin und den Kindern verbringe ich Weihnachten zu Hause in Chemnitz. Wir werden deutsche und ukrainische Weihnachtstraditionen miteinander verbinden. Am 24. Dezember besuchen wir zunächst die Kirche in Rabenstein."

Prof. Dr. Stefan Hammerschmidt (57, Leiter des Chemnitzer Klinikums)

Leiter des Chemnitzer Klinikums Prof. Dr. Stefan Hammerschmidt (57) plant über die Feiertage eine Wanderung in die Sächsische Schweiz. © Maik Börner "Früh schmücke ich Heiligabend mit der Familie den Christbaum, nachmittags Krippenspiel, dann Bescherung, später Christnacht. Für die Feiertage sind Familienbesuche und eine Wanderung in der Sächsischen Schweiz geplant."

Carsten Kaempf (56, Polizeipräsident)

Für den Polizeipräsidenten Carsten Kaempf (56) ist der Weihnachtsabend ganz besonders. © Sven Gleisberg „Alle Jahre wieder ist der Weihnachtsabend für mich eine ganz besondere und besinnliche Zeit, die ich im Kreise meiner Familie verbringe. Es ist ein Moment, um zur Ruhe zu kommen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Traditionell steht bei uns Bockwurst mit Kartoffelsalat auf dem Tisch.“

Jonas Richter (27, Niners-Kapitän)

Niners-Kapitän Jonas Richter (27) fährt mit seiner Freundin zu seinen Eltern nach Auerswalde. © IMAGO/HMB-Media "Da wir am Freitag schon wieder spielen, steht natürlich auch Heiligabend das Basketball-Training im Vordergrund. Abends fahre ich mit meiner Freundin zu meinen Eltern nach Auerswalde und verbringe das Fest im Kreis meiner Familie."

Jörg Emmerich (50, Trainer des FC Erzgebirge)

Trainer des FC Erzgebirge Jörg Emmerich (50) verbringt die Festtage gemeinsam mit der Familie bei seiner Mutter in Sachsen-Anhalt. © Picture Point / Gabor Krieg Jörg Emmerich verbringt die Festtage gemeinsam mit der Familie bei seiner Mutter in Sachsen-Anhalt. "Heiligabend gibt es Ente und am ersten Feiertag Heringssalat", verrät Emmerich.

Rico Schmitt (56, Cheftrainer des FSV Zwickau)

Cheftrainer des FSV Zwickau Rico Schmitts (56) feiert in Familie in der Chemnitzer Heimat. © Picture Point Rico Schmitt feiert in Familie in der Chemnitzer Heimat. "Wir werden zwölf bis 14 Leute sein." Wie bei vielen Sachsen wird auch bei Schmitts zu Heiligabend Kartoffelsalat aufgetischt. Ein kulinarisches Highlight wartet am ersten Feiertag "Meine Tochter Lilly traut sich das erste Mal an die Gans heran."

Uta Bresan (59, Schlagerstar und MDR-Moderatorin, "Tierisch, tierisch")

Schlagerstar und MDR-Moderatorin Uta Bresan (59) isst die Gans am 25. Dezember bei ihrer Schwester. © Petra Hornig Uta Bresan feiert in Familie: "Wir sind zu zehnt und diesmal wird bei uns gefeiert. Natürlich gibt es Kartoffelsalat und Würstchen, aber auch zwei Überraschungsdesserts. Die Gans essen wir am 25. Dezember bei meiner Schwester."

Birgit Schaller (63, Kabarettistin )

Kabarettistin Birgit Schallers (63) Mann steht in der Küche und bereitet das Festtagsgericht zu. © Steffen Füssel Birgit Schaller feiert Heiligabend mit ihrem Mann Wolfgang, ihren Eltern und Sohn Moritz. "Die anderen Kinder sehen wir dann etappenweise über die Feiertage." Der Gemahl steht in der Küche, bereitet ein Festtagsgericht schlesischen Ursprungs zu. "Er kocht Kassler und Knacker mit Kartoffeln, Sauerkraut und seine berühmte Weihnachtssoße."

Thomas Böttcher (59, Comedian)

Comedian Thomas Böttcher (59) schrottwichtelt mit seiner Familie zu Weihnachten. © Tobias Koch Bei Thomas Böttcher gibt es Heiligabend keine Geschenke - aber viel Spaß. "Die Kinder und ihre Partner kommen zu uns. Wir sind zu zehnt und schrottwichteln. Jeder muss sechs eingepackte Schrottgeschenke mitbringen. In drei Runden wird um sie gewürfelt." Wer eine Sechs würfelt, darf sich was aussuchen.

Michael Kretschmer (49, CDU, Ministerpräsident von Sachsen )

MP Michael Kretschmer (49, CDU) verbringt die Feiertage in seinem Haus in Waltersdorf im Zittauer Gebirge. © Jürgen Lösel/dpa-Zentralbild/dpa Michael Kretschmer verbringt die Feiertage in seinem Haus in Waltersdorf im Zittauer Gebirge. Nach den nervenaufreibenden Wochen freut er sich besonders auf die festliche Zeit. "Weihnachten ohne Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen, Stollen, Herrnhuter Sternen, Räucherkerzen-Duft und Kerzenschein mag ich mir nicht vorstellen."

Florian Stölzel (30, TV-Moderator)