Chemnitzer Radweg lässt auf sich warten: 2017 beschlossen, doch bis heute ist nichts passiert

Chemnitz - Auch in Chemnitz werden Fahrradwege gebaut. Doch mit dem geplanten Zwönitztal-Radweg zwischen Einsiedel und Erfenschlag passiert seit der Planung von 2017 so gut wie nichts. Die Gründe für diese Verzögerung sind verschieden und ein möglicher Baubeginn liegt in weiter Ferne.