Chemnitzer Rathaus plant Alkoholverbot vor Sachsen-Allee: Bis zu 5000 Euro Strafe!

Chemnitz - In den vergangen Jahren haben sich die Beschwerden über eine verfestigte Trinkerszene, Vermüllung und Belästigungen von Passanten am Thomas-Mann-Platz gehäuft. Jetzt will die Stadt Chemnitz durchgreifen: Direkt vor der Sachsen-Allee soll künftig ein Alkoholverbot gelten.

Vor der Sachsen-Allee gibt es seit Jahren zunehmen Probleme mit alkoholisierten Gruppen. © Ralph Kunz

Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) betont, dass dabei "vor allem der Jugendschutz eine Rolle spielt". Denn neben dem Platz befindet sich die Musikschule, die täglich von vielen Kindern und Jugendlichen besucht wird.

Deren Leiter Patrick Schulze (45) hatte die Initiative angestoßen. Seit etwa drei Jahren beobachtet er, dass sich dort zunehmend Gruppen treffen und Alkohol konsumieren.

"Als ich im vergangenen Jahr nach den Sommerferien den Eingangsbereich der Musikschule sanieren lassen musste, weil er verwüstet war, habe ich mich an die Stadt gewandt", sagt Schulze.

Bereits zwischen Juni und September 2025 hatte der Stadtordnungsdienst die Kontrollen auf dem Thomas-Mann-Platz verstärkt.

"Hierbei konnte im Ergebnis festgestellt werden, dass bei 25 Prozent der Kontrollen entweder konkrete alkoholbezogene Sachverhalte oder zumindest deutliche Hinweise auf eine verfestigte Trinkerszene vorlagen", so die Verwaltung.