Prost! Chemnitzer Brauerei schickt Männer zum Bierkasten-Marathon

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Braumeister Nino Munzer aus Chemnitz organisierte zu Himmelfahrt einen Bierkasten-Marathon.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Trinksport zum Männertag - dieses zweifelhafte Vergnügen nahm Braumeister Nino Munzer (27) aus Chemnitz in diesem Jahr wörtlich. Er schickte seine Gäste am Donnerstagnachmittag von der "Munzer Braumanufaktur" im Bahnhof Chemnitz-Mitte über den Kaßberg auf Picheltour.

Erst trinken, dann laufen: Team "Überraschung" beim Bierkasten-Marathon.
Erst trinken, dann laufen: Team "Überraschung" beim Bierkasten-Marathon.  © Uwe Meinhold

"Der Bierkasten-Marathon findet zum ersten Mal statt", sagte Munzer. Die Aufgabe bestand darin, einen vollen Bierkasten auf einer vier Kilometer langen Runde über den Kaßberg leerzutrinken und wieder zurück ins Ziel zu schleppen.

Was in der Theorie einfach klingt, verlangt Ausdauer, Koordination und ein sehr optimistisches Trinkverhalten.

Bei dem Bierkasten-Marathon tragen Fünfer-Teams einen Kasten Bier über den Kaßberg und bringen ihn leer zurück.
Bei dem Bierkasten-Marathon tragen Fünfer-Teams einen Kasten Bier über den Kaßberg und bringen ihn leer zurück.  © Uwe Meinhold
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Während drei Teams direkt drauflos hasteten, verfolgte Dennis (36) vom Team "Überraschung" eine gemütlichere Strategie: "Wir trinken am Anfang, um es leichter zu machen. Und dann laufen wir los."

Im Ziel erhielt der Sieger einen 50-Euro-Gutschein. Vermutlich direkt für den nächsten Kasten ...

Titelfoto: Uwe Meinhold

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