Prost! Chemnitzer Brauerei schickt Männer zum Bierkasten-Marathon

Chemnitz - Trinksport zum Männertag - dieses zweifelhafte Vergnügen nahm Braumeister Nino Munzer (27) aus Chemnitz in diesem Jahr wörtlich. Er schickte seine Gäste am Donnerstagnachmittag von der "Munzer Braumanufaktur" im Bahnhof Chemnitz-Mitte über den Kaßberg auf Picheltour.

Erst trinken, dann laufen: Team "Überraschung" beim Bierkasten-Marathon. © Uwe Meinhold

"Der Bierkasten-Marathon findet zum ersten Mal statt", sagte Munzer. Die Aufgabe bestand darin, einen vollen Bierkasten auf einer vier Kilometer langen Runde über den Kaßberg leerzutrinken und wieder zurück ins Ziel zu schleppen.

Was in der Theorie einfach klingt, verlangt Ausdauer, Koordination und ein sehr optimistisches Trinkverhalten.