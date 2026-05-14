Prost! Chemnitzer Brauerei schickt Männer zum Bierkasten-Marathon
Chemnitz - Trinksport zum Männertag - dieses zweifelhafte Vergnügen nahm Braumeister Nino Munzer (27) aus Chemnitz in diesem Jahr wörtlich. Er schickte seine Gäste am Donnerstagnachmittag von der "Munzer Braumanufaktur" im Bahnhof Chemnitz-Mitte über den Kaßberg auf Picheltour.
"Der Bierkasten-Marathon findet zum ersten Mal statt", sagte Munzer. Die Aufgabe bestand darin, einen vollen Bierkasten auf einer vier Kilometer langen Runde über den Kaßberg leerzutrinken und wieder zurück ins Ziel zu schleppen.
Was in der Theorie einfach klingt, verlangt Ausdauer, Koordination und ein sehr optimistisches Trinkverhalten.
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Während drei Teams direkt drauflos hasteten, verfolgte Dennis (36) vom Team "Überraschung" eine gemütlichere Strategie: "Wir trinken am Anfang, um es leichter zu machen. Und dann laufen wir los."
Im Ziel erhielt der Sieger einen 50-Euro-Gutschein. Vermutlich direkt für den nächsten Kasten ...
Titelfoto: Uwe Meinhold