Sparen auf Kosten der Mitarbeiter! Chemnitzer Theater will Gehälter um 10 Prozent kürzen

Chemnitz - Unabhängig davon, ob das Schauspielhaus in Chemnitz saniert oder neu gebaut wird, müssen die Städtischen Theater Chemnitz in den kommenden Jahren sparen, um den Spielbetrieb weiterhin sichern zu können. Dafür sind neue Haustarifverträge geplant.

Generalintendant Christoph Dittrich (60) teilte mit, dass die Städtischen Theater Chemnitz sparen müssen. © Ralph Kunz

Generalintendant Christoph Dittrich (60) bezeichnet dies als die beste Variante, "um alle hochspezialisierten Bereiche zu erhalten und die Qualität des Hauses zu sichern".

Andere Einsparmaßnahmen, wie ein Personalabbau in der Technik oder eine Verkleinerung des Orchesters, würden hingegen Einschnitte bei den Betriebsabläufen und beim Ansehen des Hauses bedeuten.