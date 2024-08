Sachse schiebt Urlaubs-Frust: Wo ist nur mein Koffer geblieben?

Ingo Rauchfuß (55) zeigt seine Boardkarte. © Ralph Kunz

"Der Urlaub war unser Jahreshöhepunkt, und auf dem Rückweg ist alles futsch", schimpft er. Erst verschob sich der Condor-Flug immer weiter nach hinten. Mit viel Verspätung landeten Rauchfuß und seine Frau am 17. August mitten in der Nacht in Leipzig.

Dann sickerte unter den Reisenden durch: Die Koffer machen noch länger Urlaub am Flughafen von Las Palmas.

Seitdem herrscht Funkstille. Rauchfuß' Kleidung, Sportausrüstung und Spezial-Kopfkissen sind verschwunden. Und das, obwohl er den Verlust direkt nach dem Flug gemeldet hat. "Seitdem haben wir unzählige E-Mails an die Airline geschrieben, immer wieder angerufen und wissen immer noch nicht, was los ist", ärgert er sich.

Eine Condor-Sprecherin teilte auf TAG24-Anfrage mit, dass die Airline die Reisenden und die Flug-Crew noch am Abflugtag zurück nach Leipzig bringen wollte. Dafür bekam der verspätete Flug eine Sondergenehmigung für eine nächtliche Landung und wurde "nach der Ankunft umgehend unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben sowie Sicherheitsmaßnahmen abgefertigt".