Eltern verunsichert: Wegen Bauarbeiten wird dieser Schulweg in Chemnitz zur Gefahr!

Chemnitz - Wenn der Schulweg in Chemnitz zur Gefahr wird: Wegen mehrerer Baustellen führt eine viel befahrene Umleitung derzeit über die sonst eher ruhige Salzstraße - zum Nachteil der Kinder, die in die nahe gelegene Schlossschule wollen. Der Elternrat bat wochenlang erfolglos um Hilfe für die Kleinen - bis es jetzt zu einem Unfall kam.

"Als Eltern hat man kein gutes Gefühl", erzählt Jennifer Hoppe (38). Kein Wunder: Der Schulweg ihrer Tochter Milena (7) liegt an der dicht befahrenen, leicht verschobenen Kreuzung der Salzstraße und Küchwaldstraße.

Eine mobile Ampel wurde am Mittwoch an der Kreuzung errichtet. © Ralph Kunz

Das sieht die Stadt anders: "Fußgängerüberwege sind in der Regel in Tempo-30-Zonen entbehrlich. Für eine Fußgänger-Ampel waren die Verkehrsstärken zunächst noch zu gering", heißt es aus dem Rathaus. Laut Stadt wurden Straßenschilder aufgestellt, die auf die Kreuzung hinweisen.

Dann passierte am Montagnachmittag das, was alle befürchteten: Ein Kind (7) wurde auf dem Weg zur Schule angefahren. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß mit einem Taxi zwar nicht verletzt, dennoch ist seitdem die Verunsicherung noch größer.

Direkt am Tag danach stellte die Stadt eine Ampel an der Kreuzung auf, jedoch nicht wegen des Unfalls. Grund ist die Havarie in der Blankenauer Straße. Daher komme es erneut zu "Schleichverkehr".