Ausbildung für Menschen mit Behinderung: Chemnitzer Arbeitsagentur geht mit gutem Beispiel voran

Chemnitz - Immer mehr Jugendliche aus Chemnitz suchen eine Ausbildung, doch das Angebot an freien Lehrstellen schrumpft . Die Arbeitsagentur ging deshalb im Mai mit ihrem "MAIsterplan" direkt auf Betriebe zu - und besuchte mehr als 40 Unternehmen.

Justin Gondal (23, v.) absolviert seine Ausbildung bei der Arbeitsagentur – Sprecher Eric Bader (32) sieht darin auch ein wichtiges Signal für mehr Inklusion im Berufsleben. © Petra Hornig

Die erste Bilanz des Arbeitgeberservices zeigt ein großes Problem: "Während Gesundheitswesen, größere Handelsunternehmen oder das Baugewerbe weiter händeringend Azubis suchen, halten sich viele kleinere Firmen aus Industrie, Gastronomie und Hotellerie zurück."

Gründe seien wirtschaftlicher Druck, Personalmangel und neue Erwartungen im Bewerbungsprozess.

Und wie sieht es in der Arbeitsagentur selbst aus? In ganz Südwestsachsen gibt es dort derzeit 15 Azubis - zwei davon in Chemnitz. Einer ist Justin Gondal (23).

Der junge Mann mit Handicap steht kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung. "Letzte Woche waren meine schriftlichen Prüfungen", erzählt er. "In zwei Wochen kriege ich Bescheid. Aber ich habe ein gutes Gefühl."

Dass er überhaupt bei der Arbeitsagentur landete, war eher Zufall. Nach einer Ausbildung beim Finanzamt war schnell Schluss. "Das hat mir gar nicht gefallen. Viel zu trocken, nur Gesetze und Zahlenkolonnen."