Heute startet die Nachtskater-Saison in Chemnitz

Chemnitz - Wenn in Chemnitz wieder Hunderte Rollen über den Asphalt rauschen, ist klar: Die Nachtskater-Saison startet. An mehreren Donnerstagabenden im Sommer verwandeln sich die Straßen der Stadt wieder in eine große Strecke für Inline-Skater.

Am Donnerstagabend findet in Chemnitz das erste Nachtskaten der Saison statt. © exclusiv events/Ernesto Uhlman

Los geht's am Donnerstagabend. Treffpunkt ist wie gewohnt am Rosenhof, wo ab 19 Uhr das gemeinsame Warm-up beginnt.

Um 19.50 Uhr startet die Tour quer durch die Stadt, ehe die Teilnehmer gegen 22 Uhr wieder am Rosenhof ankommen.

Für jede Ausgabe haben sich die Veranstalter eine neue Strecke vorgenommen. Für Stimmung unterwegs sorgt ein Begleitfahrzeug mit Musik und Moderation.

Zum Auftakt wartet außerdem ein besonderes Highlight: Im Kraftverkehr steigt während einer Pause eine Inlineskater-Disco, bevor die Tour weitergeht.

Mitmachen kann jeder, der sicher auf Skates unterwegs ist und gut bremsen kann. Für die Sicherheit sorgen Polizei, Sanitätsdienst und zahlreiche Helfer entlang der Strecke.