Chemnitzer Stadtrat beschließt Verlegung der Annen-Grundschule

Chemnitz - Um die Verlegung der Annen-Grundschule in Verbindung mit der Kooperationsschule wurde am heutigen Mittwoch leidenschaftlich bei der Stadtratssitzung in Chemnitz gestritten. Über die Nachfolgerin von Stadträtin Kathleen Kuhfuß (43, Grüne) wurde ebenfalls abgestimmt.