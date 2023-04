Chemnitzer Stadtrat schafft Knöllchen-Falle ab

Chemnitz - Neuerung beim Parken in Chemnitz : Die Knöllchen-Falle über Nacht wird abgeschafft!

Künftig können Autofahrer in Chemnitz auch nachts Parktickets an den Automaten kaufen. © Uwe Meinhold

Künftig kann an den Parkautomaten der Stadt für Parken rund um die Uhr bezahlt werden. Damit entfällt das lästige Nachlösen am frühen Morgen. Das beschloss der Stadtrat am heutigen Mittwoch.



Bislang sind wochentags in der Kernzone zwischen 8 und 20 Uhr Parkgebühren fällig. Wer also abends sein Auto stehen lässt, muss morgens bis spätestens 8 Uhr ein neues Ticket ziehen. Vor allem Touristen stolpern gern in diese Falle.

Das ist kein freundlicher Akt, fand FDP-Mann Jens Kieselstein (42), der nach eigenem Bekunden bis vor kurzem selbst als Chemnitzer davon nichts wusste und nun einen entsprechenden Antrag erfolgreich durchbrachte.